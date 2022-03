VIDEO ⟩ Saatejuht Ellen DeGeneres pani uue maja alla magama 21 miljonit

Staari viimaseks ostuks on Californias Montecito piirkonnas asuv megavilla, mille eest käis ta välja 21 miljonit dollarit ehk pea 19 miljonit eurot. Turul oli see kinnistu pea kolm aastat. Põhjuseid, miks antud kinnistu nii kaua uut omanikku ootab on mitmeid. Esiteks erineb see tugevalt teistest naabruskonnas asuvatest hoonetest, kuna siin domineerib Toscana stiil. Teiseks on on muidugi hind. Algselt küsiti selle kinnistu eest 21 miljoni dollari asemel hoopis 35 miljonit dollarit, vahendab The Dirt.