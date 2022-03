Rootsi mööblihiid IKEA on maast laeni täis kõikvõimalikke tooteid. Kuidas aga need tooted sünnivad? Nende taga on terve armee erinevaid disainereid, kellest osa räägivad, kuidas nad oma tippteose peale tulid.

Ola Wihlborg – Tjufordi voodiraam

«Tufjordi voodit luues tahtsin selle teha võimalikult mugavaks ja pehmeks ning jätta mulje, et oled kellegi embuses,» selgitab Ola. «Kaarduv peats loob omaette nurgakese hetkedeks, kui tahetakse olla omaette ⎼ näiteks lugeda, kaisutada või pärast pikka päeva lõõgastuda. Vormikad metalljalad ja pehme kaunis polster teevad voodi isikupärasemaks.»

Tjufordi voodiraam. FOTO: Ikea

Mikael Axelsson – Chilifrukti vaas

«Tegelikult alustas see hoopis kannuna ja seda saab endiselt kasutada mõlemal viisil,» ütleb Mikael. «Mulle meeldib, kui minu kujundatud esemed on võimalikult lihtsad ja igal otsusel on kindel põhjus. Samas ei soovi ma, et tulemus oleks igav või ootuspärane ja seega üritan leida ebaharilikke elemente, mis siiski suurendaksid eseme otstarbekust. Selle vaasi omapärane kokkusurutud kuju võimaldab teda kasutada ka valamiseks ja oma töös püüdlengi alati nende kahe ühendamise poole.»

Chilifrukti vaas. FOTO: Ikea

Andreas Fredriksson – Havsteni tool

«Soovisin luua kõikjale sobiva diivani,» selgitab ta. «Sellise, mida oleks lihtne täiendada, liigutada ja eri viisidel kaunistada.» Tulemus erines oluliselt teistest mugavatest õuediivanitest, mis on tihti suured ja rasked. Andreas tuli mõttele kasutada kergeid terastorusid, millest valmistatud õhulise metallkarkassi võis katta võrguga. Nii sündis tooli raam. Seejärel kattis ta võrgu mugavate paksude pehmenduste ja patjadega.

Havsteni tool. FOTO: Ikea

Friso Wiersma – Grönsakeri serveerimiskomplekt

Friso kirjeldab oma lähenemist disainile nii: «Võimalikult asjalik, kusjuures peamine on ausus materjali vastu ja korralik konstruktsioon.» Neid omadusi õppis ta hindama, töötades tisleri ja paadiehitajana ning nüüd rakendab ta neid teadmisi iga IKEA toote juures, mida ta kujundab. Isegi, kui tegu on pelgalt salatikausiga! Viimase puhul soovis ta tähelepanu juhtida bambuse ilule ja võimalustele ning lõi kõrgemate servadega vormi, mida on mugav käes hoida. Lisaks on serveerimislusikad kujundatud nii, et need toetuvad kindlalt kausi paksule servale ega libise – väike läbimõeldud detail, mis teeb igapäevaelu veidi lihtsamaks.

Grönsakeri serveerimiskomplekt. FOTO: Ikea

Hanna Klarqvist – Månalgi seinalamp

Hanna eesmärk on kujundada tooteid, mis on funktsionaalsed, kaunid ja kestlikud, nii et inimesed sooviksid neid oma kodus kasutada pikemat aega. „Månalgi seinalambi puhul otsisin parimat viisi, kuidas seinalambis looduslikke kiude kasutada. Tahtsin, et lamp oleks kodule ehteks, kuid annaks siiski ka ilusat ja praktilist valgust. Tarnad (kõrrelise liik) on suurepärane materjal ja näevad oma vahelduvate kihtide ja tekstuuriga väga kanga sarnased.»