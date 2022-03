BOTAANIKAAED VASTAB ⟩ 10 kõige sagedasemat küsimust orhideede kasvatamise kohta

1. Kuidas on orhideed Eestisse jõudnud? Meie omad on küll tagasihoidlikud, aga nad erinevad ikka niivõrd teistest lilledest siin. Kas nad on tõepoolest siin arenenud või lihtsalt oma levikuala laiendanud?

Käpalised ehk orhideelised on üks suuremaid õistaimede sugukondi maailmas, kuhu kuulub umbes 22 500 liiki. Enamik liike kasvab troopikamaades, Euroopas kasvab üle 100 liigi. Eestist on kasvanud 37 liiki, kuid ühte neist pole leitud juba viimased 100 aastat. Kuni Maarjamaal on elanud inimesed, on siin kasvanud ka orhideed. Nõudlikkus kasvukeskkonna suhtes, aeglane paljunemine ja kaunidus on peamised põhjused, miks paljud meie orhideed on sattunud väljasuremisohtu. Kõik meie orhideed on looduskaitse all.

Orhideedel on väga keeruline oma levikuala laiendada. Kuigi tolmpeened seemned võivad tuulega kanduda sadade kilomeetrite kaugusele, vajavad nad elu alustamiseks sobivat kasvukohta ja neile kindlat sümbiontseene liiki. Kui uues kohas elab ka putukaliik, kes on võimeline just seda orhideeliiki tolmeldama, alles siis on orhideel lootust saada uues kodus edukaks. Orhideede õied ongi sellepärast nii erilised, et iga liik võrgutab kindlat tolmeldajat, putukatest lindudeni.

2. Kui sageli tuleks orhideesid ümberistutada nt suuremasse potti? Kuidas «ergutada» orhideesid õitsema?

Orhideesid ei pea igal aastal ümberistutama. See töö tuleks ette võtta siis, kui kas:

substraat on kõdunenud (pudiks muutunud)

taim ei mahu enam potti ära

taim on kiratsema jäänud.

Kõige sobivam aeg istutamiseks on kevad või äärmisel juhul suvi. Enamasti ei ole vaja võtta suuremat potti , vaid taim mahub sama suurde potti. Kui orhidee on kasvanud väga jõudsalt, siis istutatakse natuke suuremasse potti. Kui orhideega on midagi juhtunud ja elus juuri on vähe alles jäänud, istutatakse väiksemasse potti.

Orhideede õitsemiseks on vaja:

piisavalt valgust, kuid mitte eredat päikest

sobivat temperatuuri, st kuukingadel ja teistel troopilistel orhideedel 18⁰-22⁰, tsümbiidiumidel ja teistel jahedalembestel 14⁰-18⁰

võimalusel on öine temperatuur 3⁰-5⁰madalam

orhidee ei tohiks olla liiga suures potis

orhideele sobiv väetamine märtsist oktoobrini

võimaldada puhkeperiood neile orhideedele, kes seda vajavad

3. Mis oleks kuukinga jaoks ideaalne õhuniiskus kodus? Ja kas piisab pritsimisest, et nad õnnelikud oleksid? Või vaja pidevalt õhuniiskust hoida?

Kuuking, kes on kõige levinum toaorhidee, ei ole õhuniiskuse suhtes väga nõudlik. Ideaalne oleks 50-70-protsendiline õhuniiskus, kuid ta saab hakkama ka kuivema õhuga ruumis. Piserdamine toasooja veega hommikupoolikul teeb kindlasti teie taime õnnelikumaks. Piserdada ei tohiks, kui päike peale paistab, kui on jahe ega õhtul.

4. Kui mitu korda üks orhidee õitseb? Millist värvi on kõige elujõulisemad?