Eesti kinnisvarabüroo avas Tartus uudse kodu-kontori

«Uus kontseptsioon on uus inimkeskne tööruum, kus pannakse kokku kinnisvaratehingud, tekivad uued ideed ning kujundatakse tuleviku kodusid,» selgitas LVM Kinnisvara juhataja Ingmar Saksing. LVM-i inimestele on see mugav alternatiiv kodus töötamisele, klientidele aga uudne kinnisvara arenduslabor kodu sisustamiseks.