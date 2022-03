PILT SELGEKS ⟩ Millised gaasid meid kodus ohustavad ja kuidas neil pimesi vahet teha

Meid ümbritsevas keskkonnas leidub väga mitmeid gaase – hingame hapnikku, karboniseerime jooke või valmistame gaasi abil kodus gaasipliidil toitu. Majapidamisgaasina kasutatakse nii maa- kui vedelgaasi – esimene jõuab sinuni mööda gaasijuhtmeid, teise jagamiseks kasutatakse balloone, kus on see suure rõhu toimel vedelaks muudetud. Maagaas on tuleohtlik gaas, mis koosneb peamiselt metaanist.

Puhas metaan on nagu vingugaas, värvitu ning lõhnatu, kuid võimalike lekete kergemaks tuvastamiseks on sinna lisatud väikeses koguses lõhnaaineid, mis muudab ta inimesele kergelt tuvastatavaks.

Miks on vingugaas meile kõige ohtlikum?

Suits või suitsugaas on hõljuv segu peamiselt õhust, veeaurust ja tahketest osakestest, mis tekib eeskätt kütuste põletamisel. Selle koostis oleneb kütuse liigist ja põletamisviisist. Suits kahjustab organisme, ehitisi, seadmeid, aga võib mõjutada ka kliimat. Inimesele on sellest aga veelgi ohtlikum salakaval vingugaas, sest teda me ei haista ega näe. Vingugaas ehk süsinikoksiid (CO) on lõhnatu, maitsetu ja värvitu gaas, mis tekib mittetäieliku põlemise käigus. Vingugaas on inimestele ja loomadele mürgine. Vingugaas jõuab organismi sissehingamise teel, blokeerib veres hapniku juurdevoolu ning organismi tegevus saab häiritud. Kõige tundlikum on hapnikuvaeguse suhtes aju, samuti närvisüsteem ja südamelihas. Just seetõttu ei taju vingugaasi­mürgistuse saanu olukorra tõsidust. Ta on segaduses ega oska ennast päästa, kuigi tunneb, et temaga on midagi korrast ära. Ärkvel olles ei pruugi inimene sümptomeid vingugaasiga seostada ning une pealt neid üldse mitte tajuda.

Meelespea: mida teada eri gaasiliikide kohta? Majapidamisgaas – tuleohtlik, maitsetu ja värvitu, kuid äratuntav lõhna järgi Suitsugaas – tekib kütuste põletamisel, kahjulik nii organismidele kui kliimale Vingugaas – maitsetu, lõhnatu, värvitu, tuvastatav vaid vinguanduri abil

Meil on ette tulnud juhtumeid, kus tänu vingugaasianduri paigaldusele on inimesed avastanud, et nende eluruumides on pikemat aega olnud vingugaas. Inimesed on kurtnud pärast anduri paigaldamist, et andur annab häiresignaali. Põhjuseks pole selliste juhtumite puhul mitte rikkis andur, vaid vingugaas eluruumis. Sellisel juhul tuleks üle vaadata küttekehad või kütmisviisid, kuid kahjuks uskumatult suur hulk inimesi hoopis loobuvad andurist ja seavad oma tervise ohtu. Kuigi väikese CO kontsentratsiooni puhul ei pruugi inimene kohe ennast halvasti tunda, siis pikemaajaliselt on see ikkagi tervisele kahjulik,» selgitas G4Si standardlahenduste divisjoni direktor Tarmo Pärjala.