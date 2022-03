Ülemiste terminali disaininud arhitektuuribüroo ja teised lahkuvad protestiks Venemaalt

David Chipperfield Architects teatas, et «mõistab Putini tegevuse hukka» ja peatab seetõttu kõik oma tööd Venemaal. Tema käimasolevate projektide hulgas on Moskvas asuva Central Telegraphi hoone renoveerimine.

Zaha Hadid Architects on samuti peatanud oma projektidega seotud tööd Venemaal, teatades Dezeenile, et ettevõte on «24. veebruaril alanud konfliktist šokeeritud ja kurb».