Pilt on illustreeriv. FOTO: Shutterstock

Kodus veedetud aja hulk on ilmselgetel põhjustel tublisti suurenenud. Sellega koos on suurenenud ka tung natukene remonti teha. All välja toodud renoveerimistööd muudavad teie kodu mugavamaks ja suurendavad ka selle väärtust.