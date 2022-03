Vene miljardär Roman Abramovitš on teada andnud, et müüb talle kuuluva Chelsea jalgpalliklubi. Ka kirjutatakse, et venelane plaanib sanktsioonide hirmus maha müüa kõik talle kuuluva kinnisvara Londonis. Sanktsioonid on kehtestanud (hetkel on Abramovitš neist pääsenud) ka teised riigid ning Abramovitšil võib olla tuli takus ka neist kiiresti lahti saada.