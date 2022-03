Riik toetab väikeelamute renoveerimist ja päikesepaneelide paigaldust

«Leidsime väikeelamute toetusele juurde lisaraha, et tuua renoveerimise kõrval eraldi tähelepanu alla ka päikesepaneelid. Algselt planeeritud 3,7 miljonist eurost kujunes nii esimeseks etapiks 8 miljoni euro suurune eelarve. Kindlasti ei ole see aga kaugeltki piisav ja lisaks korterelamutele otsime seetõttu võimalusi toetada Euroopa Liidu uue rahastusperioodi vahenditest ja riigieelarvest ka väikeelamute renoveerimist.»

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas märkis, et kõige odavam energia on säästetud energia. «Tervikliku rekonstrueerimisega on võimalik vähendada hoonete küttevajadust lausa kuni 70 protsenti. Oma energiasäästu võimalused tuleks üle vaadata kõigil hoonete omanikel ning kui vähegi võimalik, tasub investeerida maja soojustamisse ning korda teha tehnosüsteemid, sest nii on võimalik pikas perspektiivis majapidamisega seotud kulusid võimalikult väiksena hoida ning parandada ka oma kodu sisekliimat,» ütles minister.

Väikeelamute rekonstrueerimistoetust saab EASi ja Kredexi ühendasutusest taotlema asuda märtsi lõpus. Seekord on senisest suurema tähelepanu all päikesepaneelide paigaldamine koos katuse või fassaadi soojustamisega. Hoone terviklikul rekonstrueerimisel on toetusmäär Tallinnas ja Tartu linnas 30 protsenti ja kuni 20 000 eurot, Tallinna ja Tartuga piirnevates omavalitsusüksustes 40 protsenti ja kuni 30 000 eurot ning mujal piirkondades 50 protsenti ja kuni 40 000 eurot. Hoone osalisel renoveerimisel on toetus üleriigiliselt 20 protsenti ja kuni 20 000 eurot ning päikesepaneelide paigaldamisel ja katuse või fassaadi renoveerimisel 30 protsenti ja kuni 20 000 eurot. Toetus on mõeldud majadele, mis on valminud enne 2000. aastat.