Kas siin peab ridade vahelt lugema? Austraalia üüripakkumine paneb nõutult õlgu kehitama

Austraalias Brisbane'i linnas on vabanenud tuba ühekorruselises üürimajas. Pealtnäha täiesti tavalises kodus, mille üür varieerub sõltuvalt toas 180 dollarist 200 dollarini, on rõivaste kandmine vabatahtlik. Aadamaülikonnas ringi käijaid tervitatakse siin suisa avasüli.

«Nudistid on teretulnud, privaatne, hubane, meelelahutuslik ja soe elupaik,» seisab kuulutuse kirjelduses. Pikalt üüriturul olnud maja varasemates kuulutustes ei ole New Yorki Posti andmetel ühtegi vihjet nudismile olnud. Uus veider nõue on sealsed koduotsijad nõutult õlgu kehitama pannud.