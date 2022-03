VIDEO ⟩ Õnnetu pakirobot jäi suure rongi alla

Rhode Islandi, Massachusettsi, Connecticuti ja New Yorgi osariike teenindava raudteefirma Providence and Worcester Railroadi vedur ajas alla teed ületava pakiroboti. Foorita raudteeülekäigu juures oli ka teine pakirobot, kes pidi ahastuses on ligimese hukku pealt vaatama. Rööbaste alla jäänud robotist suurt midagi järgi ei jäänud.