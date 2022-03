NÄDALA RETSEPTID ⟩ Odessast pärit restoranipidaja Yuriy Chernov: eestlaste toetus on liigutav

Enne, kui räägime Ukraina köögist, tahab Tallinna vanalinna restorani Odessa peakokk ja omanik Yuriy Chernov eestlasi südamest tänada. «Me oleme Eesti inimestele toetuse eest tohutult tänulikud. See on meile nii tähtis ja liigutab väga,» ütleb Chernov.

Musta mere ääres Odessas sündinud ja üles kasvanud mees, enda sõnul läbinisti odessiit, kirjeldab, kuidas restoran on Ukraina sõja päevadel kohalikust rahvast tulvil ja kõigil on jagada pererahvale vaid toetussõnu. Sellest on palju abi. On neidki, kes ei tule sööma, vaid lihtsalt astuvad läbi ja võtavad Ukraina terviseks ühe pitsi. Peakoka abikaasal Tetiana Dubininal, kes samuti restoranis töötab, on ühtelugu liigutuspisarad silmis.