Parimad toataimed on need, millele sobib temperatuur vahemikus 18-24 kraadi, sest see on tavaline temperatuur meie kodudes, vähemalt talvel. Paljud taimed on rahul ka temperatuuridega, mis on 18 kraadist madalamad, kuid temperatuurid, mis ületavad juba 24 kraadi, võivad taimele liiga teha, seda eriti, kui õhk on toas kuiv. Lisaks peab öösel olema temperatuur päevasest ligikaudu viis kraadi madalam.