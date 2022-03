NÄDALA KODU ⟩ Kunstniku kodu mustikametsas

Pea paarkümmend aastat tagasi otsisid elukaaslased Anne Türn ja Mihkel Merimaa päris kaua uut elupaika. Ühel pärastlõunal tegid nad jalgratastega pikema tiiru Pääsküla ümbruses ja sattusid kenasse kohta männimetsa servas. «Saime mõlemad aru, et siin võiks meie uus kodu olla. Siin on palju puid ja vahel on nende all isegi pime, aga vahva on see, et elamu taga kasvavad mustikad. Aastatega oleme jõudnud järeldusele, et loodus on parim maastikuarhitekt – teda ei tasu segada,» selgitab Anne Türn muigelsui.