SUVINE TIPPSÜNDMUS ⟩ 10. märtsist algab registreerimine avatud talude päevale

Avatud talude päev viib kokku toidutootjad ja –tarbijad ning tutvustab maapiirkondades avanevaid tegutsemisvõimalusi. «See on oluline suvesündmus, mis tänavu uutes oludes ilmselt suunab paljud külastajad mõtlema sellele, kui oluline on kohalik toit ja mida tuleb teha, et seda jätkuks,» lausus maaeluminister Urmas Kruuse.

«Seetõttu kutsun üles kõiki huvitatud talusid ja põllumajandustootjaid avatud talude päeval osalema. See on võimalus, kus pakkuda kohalikku toitu, kaupa ja teenuseid ilma vahendajateta otse külastajatele. Võimalus näidata ja selgitada huvilistele, milline on toidu teekond põllult taldrikule. Võimalus suunata nii mõnigi külastaja isikliku peenramaa rajamisele mõtlema,» ütles Urmas Kruuse.

Registreerimisel sel aastal muudatusi ei ole, sest veebiplatvorm, kus talude registreerimine toimub, on sama nagu eelmistel aastatel. «Juhul, kui talu pärast registreerimist paari päeva jooksul ühtegi e-kirja ega automaatvastust ei saa, siis suure tõenäosusega registreerimine ebaõnnestus ning peaksite seda tegema uuesti või siis pöörduma maaeluvõrgustiku poole. Sellega väldime olukorda, kus talud suvel avastavad, et neid polegi avatud talude nimekirjas,» selgitas Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakonna juhataja Reve Lambur

Reve Lamburi sõnul kestab talude registreerimine küll aprilli lõpuni, kuid päeva tegevusprogrammi saab talu lisada ka hiljem. «Oluline, et see oleks olemas ajaks, kui algab avatud talude teavituskampaania ning külastajad hakkavad planeerima oma talukülastusi ja liikumisteed,» lisas ta.

Registreerimisel peab talu olema hoolikas kaardil oma asukohta määrates. Kui see ei õnnestu kohe registreerimisel, siis saab täpsed koordinaadid panna kirja hiljem, kui on saadud andmete muutmise link. Samuti peab varuma kannatust talu ilmumiseks avalikule veebilehele, sest enne avalikustamist kontrollitakse kõik andmed üle.