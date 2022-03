EKSPERT ⟩ Uued taskukohased arendused tõmbavad noorperesid pealinna piiri taha

Kõige noorterohkem on Statistikaameti andmetel just Rae vald, mille elanikest moodustavad kuni 18-aastased 34,2 protsenti, järgnevad Kiili (30%), Harku (29%) ja Saku vald (29%). Samas on Tallinna linnas alla 18-aastaste osakaal vaid 19%. «See on jätkuv trend, et noored pered kolivad linnast välja ka edaspidi, kus nende võimalustele ja vajadustele sobivaid pakkumisi on rohkem ja neid tuleb ka pidevalt juurde,» põhjendas Meelis Ränk.