Energia ja toiduainete kiire hinnatõus vähendab majapidamiste tarbimisvõimalusi

Majanduses on senini olnud head ajad, kuid kiire hinnatõus hakkab majanduskasvu pidurdama. Ettevõtete tootmist pärsib Vene turu äralangemine, sest halvenevad nii toorainete kättesaadavus kui ka ekspordivõimalused. See võib hindu lühiajaliselt tõsta, kuni leitakse teised tarnijad. Eesti majanduskasvu mõjutab positiivselt see, et maagaasi kallinemisel suureneb põlevkivienergia konkurentsivõime. Viimastel nädalatel on langenud ka CO2 saastekvootide hind.