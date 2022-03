Pilt on illustreeriv.

Vahet pole, kas magamistuba on suur või väike – isikupära saab tuua mõlemasse. Hoolikalt valitud mööbel ja dekoor, peegeldavad sinu iseloomu ja maitset, ning mis põhiline, kõik see toob sulle rõõmu. Oled ju ise need sinna valinud!