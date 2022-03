VAATA ⟩ Reese Witherspoon tegi kodus remonti ja pani selle kirve hinnaga müüki

Võrdlemisi privaatsel tänaval asuv inglise stiilis maja on ehitatud 90ndatel. Elegantne hoone on näitleja käe all läbinud suure muutuse, mis ilmselgelt on maja hinda korralikult tõstnud. Teadaolevalt maksis Witherspoon antud kinnistu eest kõigest kaks aastat tagasi 16 miljonit dollarit (14,78 miljonit eurot). Nüüd müüb ta seda aga 25 miljoni dollari (23,09 miljoni euro) eest.

Kinnisvarauudiste portaal Dirt kirjutab, et kahe aastaga on majas välja vahetatud pea kõik. Alates fuajeest lõpetades magamistubadega. Näitleja on läinud looduslike materjalide teed, eelistades tammepuidust põrandaid ja marmorit. Varem tumedad ja rusuvad ruumid on saanud heleda kuue. Kinnistu pindala on kokku 1,125 hektarit ning selle juurde kuulub ka oma isiklik metsatukk.