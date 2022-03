LUGEJA FOTOD ⟩ Lidli hinnasurve? Tuntud poekett üllatab kliente enneolematute pakkumistega

Postimehe lugeja saadetud fotode pealt on näha, et Prisma pakub hetkel eriti soodsa hinnaga näiteks banaane ja tomateid. Viimasena nimetatud toiduaine oli eilse õhtuse seisuga küll otsa saanud, kuid banaanidest, mille kilohind oli tavahinnast lausa 59 protsenti soodsam ehk 39 eurosenti, oli lett lookas. Tähele tasub aga panna, et osadele kaupadele kehtib hulgimüügi piirang 8 kilogrammi ostu kohta.

Selline vaatepilt on lugeja sõnul Prismas pigem ebatavaline. Varasemalt on kauplustekett ka ise meedia vahendusel öelnud, et nende üldine strateegia on tuua järk-järgult turule püsivalt soodsa hinnaga kaupu, mitte teha ajalisi sooduskampaaniaid. Hetkel leidub Prisma peremarketites veel mitmeid teisigi suure soodustusega tooteid.