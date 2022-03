PILDID ⟩ Saaremaal on müüa tükk maapealset paradiisi

Tegu on privaatse talukompleksiga Saaremaal Nõmpa külas. Siit leiab käsitsi tahutud palkidest peamaja ja saunamaja ning kaks arhailist ehedat ajaloolist aidamaja (suur ja väike). Kõigil hoonetel Saaremaa meistrite poolt ehitatud rookatused.

Kompleks on hetkel kasutuses toimiva turismitaluna, väga kõrgelt hinnatud ka Booking.com kasutajate poolt. Kahekorruselise peamaja esimeselt korruselt leiab esiku, kaks magamistuba, köögi, elutoa ja vannitoa. Korrus ülevapool on kolm rõdudega magamistuba, tualett ja vannituba. Maja kütab vastavalt soovile õhksoojuspump, kamin või puupliit. Nii esikusse kui ka vannituppa on paigaldatud põrandaküte.