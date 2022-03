MURETTEKITAV ⟩ Kurjategijad on jõudnud otsapidi jumalakotta

Kohtla-Järvel sissetungihäirele reageerinud patrullekipaaž avastas, et ühe kioski turvakardin on lahti murtud ja vaateaken katki löödud. Kahtlusaluseid isikuid turvatöötaja piirkonnas ei märganud ja sündmuskohale kutsutud politsei registreeris vahejuhtumi. Esialgsetel andmetel kioskist midagi ei võetud.

«Kahjuks on sissemurdmiste arv tõesti muret tekitav, kuid need juhtumid näitasid selgelt kui oluline on valvesüsteem ja häiretele kiire reageerimine. Loomulikult on ebameeldiv, kui tuleb lõhutud aknaid või uksi vahetada, kuid sellega õnneks antud sündmuste puhul kahju ka piirdus,» ütles G4Si kommunikatsioonijuht Maxim Tuul.