VIDEO ⟩ Ukraina arhitekt: näidake maailmale meie loomingu ilu

32 ruutmeetri suuruse korteri nimi on Pinkyellow (roosa-kollane) ning see on disainitud sisearhitekti Olga Bondari poolt. Algselt oli see korter ei midagi muud, kui üks tühi karp. Bondar kujundas oskuslikult ümber korteri põrandaplaani, luues kompaktse ja mugava elamise, kasutades selleks eritellimusel valminud mööblit ja nutikaid lahendusi – kõik see kohalikelt ettevõtetelt.

Avatud planeeringuga eluruumi troonib täissuuruses madala seljatoega diivan ning televiisor täidab seinal nii kunstiteose kui ka ilmselgelt televiisori rolli. Kompaktses, kuid täisvarustusega köögis sulandub külmik roosat karva seina ja väike baarilett eraldab seda ruumi elutoast.

Elutoast edasi pääseb magamistuppa, mis on samuti täis eritellimusel valminud mööblit. Ruum on küll pisike, kuid siia on mahutatud nii täissuuruses voodi kui ka garderoob.

Never Too Small sarja episood filmiti 12. veebruaril ehk 12 päeva enne sõja algust. Korteri disainer Olga Bondar ja Never Too Small'i meeskond Kiievis palusid antud episood plaanitust varem YouTube keskkonda üles laadida, et rahvusvaheline kogukond näeks Ukraina disaini ilu, lootuses, et see toob Ukraina inimestele ja nende olukorrale rohkem tähelepanu ja toetust.