KULTUURIELAMUS ⟩ Kumus avaneb Marimekko mustrite looja maailm

Maija Isola kavandas aastatel 1949–1987 Soome disainiettevõttele Marimekko üle 500 värvirõõmsa mustri, mis leidsid tee tekstiilkangastele ja hiljem ka paljudele disainesemetele. Neist kõige tuntum ja siiani kasutatav on tõenäoliselt «Unikko» ehk eesti keeles «Moon», mis valmis 1964. aastal ninanipsuna Marimekko asutajale Armi Ratiale, kes oli enne seda kuulutanud, et lillemustritele pole tema firmas kohta.

«Maija Isola on meie kunstiajaloo suur tundmatu sellest hoolimata, et peaaegu kõigil soomlastel on tema mustritega isiklik suhe,» kirjutas äsja Soome kinodesse jõudnud filmi kohta ajaleht Helsingin Sanomat, tõstes iseäranis esile selle valgustuslikku iseloomu.