Lahutanud vanemad leidsid geniaalse viisi, kuidas elada eraldi, kuid siiski koos last kasvatada

Paar lahutas kuus aastat tagasi, kui mõlemad said aru, et armastus on otsa saanud. Õnneks olid tunded vastastikused ja mõlemal oli üksteise vastu suur austus. Otsustati jääda headeks sõpradeks ja seda ollakse tänase päevani. Kuid ühes oldi kindlad. Koos nad elada ei tahtnud.