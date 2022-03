Legendaarne Stolichnaya viin muudab sõja tõttu nime

Stolichnaya oli nõukogude ajal üks populaarsemaid viinasid üle terve liidu. Peale liidu lagunemist tekkis vaidlus, mis kestab tänase päevani. Kellele kuuluvad Stolichnaya õigused? Osteti need peale liidu lagunemist venelase Yuri Šefleri poolt, kes lahkus peale Putini võimuletulekut poliitilistel põhjustel Venemaalt, ega ole sinna naasnud. Praegu toodab seda kuulsat viina kaks ettevõtet: Stoli Group (tehes seda Lätis) ja venelaste FKP Soyuzplodoimport.

Lääne turul müüakse Läti toodangut. Nüüd on võetud vastu otsus, et Stoli Group, mis kuulub Šeflerile ja on seeläbi ka Stolichnaya brändi omanik, muudab viina nime. Uueks nimeks saab lihtsalt Stoli.