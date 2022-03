ÜHISTUTE LIIT ⟩ Naabermajad võiksid hinnasäästu nimel renoveerimisel koostööd teha

«Kogu protsess algas, kui linn algatas Seminari tänava arhitektuurse lahenduse. Eelnevalt olid paar-kolm maja küll juba renoveerimist toetuste toel alustanud, ent see linnapoolne algatus viis suurema renoveerimiseni. Nii et rekonstrueerimise puhul on väga oluline näha suurt pilti ja seada paika pikaajalisi plaane,» rõhutas Jaadla.