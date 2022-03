Õnne on igal ühel meist alati vaja. Mida rohkem seda, seda parem. Leidub hulga taimi, mil usutakse olevat omadused, mis toovad õnne sõna otseses mõttes õuele. Millised need on? Siin on seitse erinevat õistaime, mis õnneootuses aeda istutada.