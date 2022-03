Teeme selgeks: kas paprikat tuleb hoida külmikus või mitte

Paprikat on saada rohelistes, oranžides, punastes ja kollastes toonides, mis sobivad pea iga toidu juurde. Nende atraktiivsust ei saa eitada. Probleem võib tekkida hoopis paprika säilitamisega. Kas seda tuleb teha külmikus või mitte?

Imperfect Foodsi jätkusuutlikkuse juht Maddy Rotman ütleb, et paprika armastab külma. Seetõttu tuleks paprikat alati külmikus, köögiviljade säilitamiseks mõeldud kastis, hoiustada. Sedasi võib paprika lausa kaks nädalat värske püsida.

Tähelepanu tuleb pöörata niiskustasemele. Kui paprikat valesti külmikus hoiustada, eritub sellelt vett ja krõpsuv tekstuur on kadunud. Iseenesest kõlbab selline paprika süüa, kuid kaob see meeldiv tekstuur. Rotman soovitab selle vältimiseks panna paprika õhukindlasse kotti, et niiskus välja ei pääseks.