Nagu kaks tilka vett: Tartu Riia kvartali hoonete «koopia» leiab tundmatust Hiina linnast

Unikaalse kujuga hooned võivad saada Tartu uueks sümboliks. Teistel ju midagi sellist ei ole. Või äkki ikka on? Tuleb välja, et Riia kvartali hoonetega äärmiselt sarnase hoone leiab Hiinast, täpsemalt Chongqingi linnast. Tegemist on hiigellinnaga, millest enamik isegi kuulnud pole. Linna kohta saab lähemalt lugeda SIIT .

Chongqingi linnas asuv maja on valminud orgaaniliselt – vaikselt on ehitatud üks korrus teise peale. Kokku on korruseid seal 15. Tuleb tõdeda, et Hiina variant on Tartu omaga tõesti üsna sarnane.