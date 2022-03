HÄDA MAJAS ⟩ Moskva elanikud küsivad IKEA lelu eest miljoneid

IKEA esinduskaupluste sulgemise järel hakkasid Venemaa foorumid ja müügiportaalid täituma erinavate Rootsi mööblihiiu tootepakkumistega. Populaarsesse AVITO müügikeskkonda on näiteks lisandunud hulgaliselt IKEA lelusid, mille pealtnäha uskumatud hinnad on tulnud ilmselt selleks, et jääda.