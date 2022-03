WC-hügieen: kuidas teha seda õigesti ning millega koristamine lihtsamaks teha

«Seetõttu tuleks koristamist alustada tolmu ja mustuse eemaldamisega ning alles pärast seda käia pinnad vajadusel üle desinfitseeriva ainega. Kui pritsida desinfitseerivat ainet lihtsalt tolmu ja mustuse peale, ei pruugi te jõuda bakteriteni, et neid hävitada,» ütleb Puhastuseksperdi juht Helge Alt.

Igapäevane puhastamine on vajalik, eriti viiruste tõttu

Eriti hoolikalt tuleks puhastamisse suhtuda, kui kraanikauss ja WC asuvad samas ruumis või lähestikku. Alti sõnul on võimalik, et WC-potilt jõuab mustus erinevatele pindadele, sealhulgas hambaharjadele kraanikausi äärel.

Kraanikausse ja WC-potte tuleks puhastada teadlikult, et mustust mitte laiali kanda. «Enne, kui WC-potist vett lasta, tuleks selle kaas sulgeda, sest viirused levivad ruumis ka koos veepritsmetega,» märgib ta.

WC puhastamine nõuab aega ja kannatust

Pindade puhtana hoidmiseks läheb vaja lappi ja vett. Puhastusaineid kasutades tuleks jälgida tootjate juhiseid. Samuti ei tasu unustada, et asju tuleb teha õiges järjekorras.

«Niisutage mikrokiust lappi vaid nii palju, et sellega pühkides kuivaks puhastatav pind maksimaalselt 30 sekundiga. Puhastage WC-potti, pühkides ülevalt alla – alustage paagist ja lõpetage WC-poti jalaga. Ühelt pinnalt teisele minnes pöörake alati lapile uus puhas külg. Oluline on pühkida kõiki pindu ning rakendada sealjuures piisavalt mehhaanikat ehk pühkida tuleks tugevalt. Siis saavad pinnad piisavalt puhtaks ka vaid vett ja mikrokiust lappi kasutades,» õpetab Alt.

Seejärel tuleks puhtaks teha tualettruumi kõik pinnad, kuhu võivad olla sattunud WC-potist tulevad veepiisad. Puhastada tuleks ka WC-poti ümbruse seinad, mis on üks olulisemaid ebameeldiva lõhna põhjustajaid. Iga koristamise lõpuks tuleks puhastuslapid pesta pesumasinas temperatuuril üle 60 kraadi.

Puhastusekspert selgitab, et vale oleks hakata WC-potti puhastama väljastpoolt. «Alustada tuleks hoopis sellest, et panna tualettpotti puhastusainet ning jätta see sinna tootja poolt määratud ajaks. Seejärel pott harjaga seestpoolt korralikult puhtaks teha. Alles siis võib hakata puhastama WC-poti väliskülgi.»

Selline puhastustööde järjekord on kõige sobivam tavalistes vanema põlvkonna tualettruumides, kus on tualettpotid on traditsioonilise loputuskastiga. On olemas ka seina sisse ehitatud tualetid, mis puhastusspetsialisti arvates nõuavad vähem hooldust.

Milline WC-pott teeb «tuhkatriinutöö» ise ära

«Seinale kinnitatud WC-potid on kompaktsemad ja väiksemad, enamik mehhanisme on peidetud seina sisse. Seega koguneb sellele WC-potile vähem mustust, nii et koristamisele kulub vähem aega. Mida vähem on tualetil süvendeid või detaile, mis kipuvad mustust koguma, seda lihtsam on selle puhtuse eest hoolt kanda,» ütleb Alt.

Sanitaarsüsteemide tootja Geberit esindaja Priit Roostalu lisab, et võimaluse korral soovitab ta alati nutikamaid lahendusi, sest need muudavad elu lihtsamaks ja on hügieeniliselt usaldusväärsemad.