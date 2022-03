PILDID ⟩ Eesti populaarses kuurortlinnas müüakse üliägedat rookatusega palkmaja

Tegu on Haapsalu südalinnast ligemale 10 kilomeetri kaugusel asuva koduga, mida ilmestavad nii selle ainulaadne rookatus kui kordumatu sisu. 148 ruutmeetrine maja ühes 30 300 ruutmeetrise krundiga vahetab omanikku 375 000 euroga.

Rookatusega ning hea planeeringuga palkmaja on ehitatud aastail 2009 kuni 2010. Võluvalt hubase maja esimeselt korruselt leiab kaminaga köögi. elutoa, tehnoruumi, sauna, WC, vannitoa ja eraldi garaaži. Samuti on esimesel tasapinnal 15 ruutmeetri suurune katusealane terrass. Teisel korrusel on sisemise rõduga avar trepihall ning kaks magamistuba.