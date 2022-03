Sanktsioonide alla sattunud vene ärimeeste vara on hakatud arestima. Ka nende udupeened jahid, üks suurem ja uhkem kui teine, neist ei pääse. Suures hirmus viiakse jahid sõbralikesse sadamatesse, kuhu lääne sanktsioonide küüned ei ulatu. Millised aga on vene esirikaste jahid ja kus need hetkel on?

Äsja Ühendkuningriigis sanktsioonide alla sattunud vene miljardärile kuulub Eclipse nimeline 162,5 meetri pikkune jaht, mille hinnaks 340 miljonit eurot. Marine Insighti andmeil on tegemist maailma kõige kallima erajahiga. Ehitatud on see saksa ettevõtte Blohm + Voss Hamburg Shipyardi poolt. Jahil on kaks helikopteri maandumisplatsi, lisaks kuulub selle juurde oma pisike allveelaev ning muidugi raketituvastussüsteemid. Kuulujuttude järgi on laeval ka laserid, millega uudishimulikke kõmufotograafe pimestada. Arestihirmus on jaht liigutatud Barcelonast Kariibi merele, kus see artikli kirjutamise hetkel asub.