GALERII ⟩ Märtsi teine pool on Tallinna botaanikaaias Iirimaa päralt

Märtsikuus esitleb Iirimaa Suursaatkond Palmimajas näitust, milles on välja pandud valik Graphic Studio Dublini trükiseid, mille hulgas on söövitused, puulõiked, linoollõiked ja litograafiad ning mille kaudu on võimalik heita pilk Iirimaa botaanikaaeda.