KUUMAD PAKKUMISED ⟩ City24 igakevadine uusarenduste kampaania tuleb taas!

Alustas City24.ee igakevadine uusarenduste kampaania «Kuumad pakkumised». Seekordses kampaanias on 7 tuliuut pakkumist, mis alles värskelt turule tulnud. Mõni arendus on nii värske, et saab alles huvi registreerida. Vaata kampaanialehte!