Udupeeneid lauanõusid armastav Kris Jenner on oma lemmikutele eraldi toa loonud

Samal ajal, kui Aafrika lapsed nälgivad ja läänemaailm ägab sõjakannatuste all, uhkustab Kris Jenner oma lauanõudele mõeldud toaga. Tõsielustaar on nimelt lasknud 27 miljonit dollarit (24,6 miljonit eurot) maksnud villa walk in garderoobist sööginõude toa teha.