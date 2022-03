Metsik, soine ja puutumatu maa jääb Maidla mõisa valdusesse. Mõis on siin olnud pool tuhat aastat, see mis näha täna, on mõistagi hilisem, 18. sajandi saavutus. Kuid mõis ei ole see, mis Maidla eriliseks teeb – on hoopis miski muu.