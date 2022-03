PEIDUS PÄRAND ⟩ Kreenholmi tööliskasarmute mosaiikpannoo abstraktsel taiesel hakkavad silma kangaste vahel askeldavad ketrustöölised

Olenin ja Pašover tegid mosaiikpannoo ka ühe 1970. aastatel valminud haldushoone fassaadile, mis asus Joala vabriku kõrval. Töö kujutas lõngade vahel askeldavaid töölisi. Et mõni aasta tagasi otsustati kahe ajaloolise vabrikuhoone ümbrusest eemaldada nõukogudeaegsed vähem väärtuslikud lisandused, siis kadus ajaloo hõlma ka lennukaid Kreenholmi «moirasid» kujutanud pannoo. Joala 10/12 vaheehitisel asuv töö on rahuldavas seisukorras ning peaaegu viiendiku osas hävinud, kuid võrdlemisi lihtsasti restaureeritav. Joala 10 ja 12 hooned on mälestistena kaitse all. Kas nende vahel võõrkehana mõjuv vaheehitis koos pannooga vastu peab, näitab tulevik.