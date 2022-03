PILDID ⟩ Suvi pole enam kaugel! Saaremaal ootab imetabane maakodu uut pererahvast

Renoveeritud romantilise hõnguga maakodu asub eemal suuremast linnakärast. Tegu on 1910. aastal valminud 315,6-ruutmeetrise talumajaga, millest pool moodustavad eluruumid ja ülejäänud poole hoiuruum. Majaga kaasneb 15 963-ruutmeetrine krunt, millelt leiab veel saunamaja, aida ja mahuka keldri.

Elumaja esimeselt korriselt leiab elutoa, kaks magamistuba, köögi, duširuumi, WC, suvetoa, kontoriruumi. Saunamajas on leiliruum ja pesuruum, mis toimib kopsik-kausi süsteemil, lisaks ka eesruum.

Krundil asuv ait on samuti väga heas korras ning sinna on võimalik ehitada suvetoad või mõned puhkeruumid. Olemas on ka kuivkäimla. Talu müüakse pea kogu piltidel näha oleva sisustuse ja tehnikaga.