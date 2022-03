NÄDALA RETSEPTID ⟩ Paastuaja toidud Maru moel

Toidukunstnik ja taimetoiduentusiast Maru Metspalu ütleb, et on proovinud olla paastuajal ilma suhkru, nisujahu ja alkoholita. Seni aga päris lõpuni tulutult, sest kokatöö teeb selle pigem keeruliseks: «Kuidas sa maitsed toitu, kui seal on kõik keelatu sees?» Muu hulgas veganirestorani peakoka ametis olnud Maru määratleb end patuse veganina, sest maiustab mõnikord juustuga. Sel korral püüab ta olla aga ekstra tubli vegan ja jõuda kevadpühadeni nii, et ei tarvita suhkrut, jahu ega alkoholi, ning hoidub sada protsenti ka juustupatust.