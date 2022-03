Odav ja toitev: üks supiretsept, mida peaks peast teadma

Hernesupp on ilmselt üks lihtsamaid, mis valmis keeta. Muidugi on olemas ka nii-öelda kirvesupp, kuhu viskad kõik asjad sisse ja loodad parimat. Kuid see nõuab oskuslikku maitsestamist, et kõik otsad ja lõpud omavahel kokku siduda ja hästi maitsema panna. Hernesupi teebki lihtsaks see, et ega sinna väga palju sisse lähegi, kuid toidab ära terve pere!

Vaja läheb:

300 grammi poolitatud herneid

100 grammi tangu

suitsukondid (valikuline, saab asendada puljongikuubikuga)

3 porgandit

2 sibulat

3 küüslaugu küünt (valikuline)

sool

pipar

sinep

puljongikuubikud (valikuline)

3 liitrit vett

Mõistagi on tähtsaimal kohal hernes – täpsemalt poolitatud hernes. Õige herne valikul tuleb olla hoolas. Näppu võib sattuda hernes, mida võid keeta pool päeva, kuid nui neljaks, pehmeks ei lähe. Hernes kõva kui teemant. Rusikareegel on valida hernepakk, mis on teistest märkimisväärselt odavam, näiteks midagi kaupluseketi omatoodangust. Need lähevad kiiresti pehmeks ja sulavad suppi, muutes supi paksuks – täpselt nii nagu see olema peab.

Tang on olulisuse nimekirjas kindlalt teisel kohal. Tegemist on väga praktilise tootega – saab seda kasutada teistes suppides ja pajaroogades, et neid tummisemaks muuta. Tangu valides nii ettevaatlik olema ei pea. Vahet pole kelle toodang, pehmeks lähevad nad kõik.

Mõlemad, nii herned kui tang, tuleb eelneval õhtul likku panna. Arvesta, et hernes paisub vähemalt poole suuremaks. Ka tang paisub, kuid teeb seda kõvasti tagasihoidlikumalt.

Kui võimalik, siis viska veega täidetud potti esimesena suitsukondid. Pole viga, kui jätad selle osa vahele. Kondid tõstavad supi valmistamishinda ja ei sobi näiteks taimetoitlastele. Juhul kui otsustad suitsukonti ikka kasutada (neid müüakse pea igas toidupoes), keeda neid potis vähemalt tund, peale mida võta need potist välja, lase jahtuda ja noki kontidelt liha maha. See liha viska tagasi potti. Lihavaba variandi puhul viska potti kolm endale meelepärast puljongikuubikut.

Nüüd kui leem, olgu ta lihaga või lihata, on valmis, tuleb herned ja tang sinna panna. Loputa mõlemad enne potti minekut korralikult läbi, et üleliigsest tärklisest lahti saada. Potti lähevad need kaks korraga.

Teisele tulerauale pane õliga kaetud pann, kuhu viska hakitud porgand ja sibul. Võid ka küüslauku lisada, kuid see pole kohustuslik. Nende kolme praadimine aitab maitsel paremini esile tulla. Viiest minutist piisab. Kalla kõik pannilt otse potti, õli kaasaarvatud.

Alanda temperatuuri, et supp vaikselt podiseks. Maitsesta seda soola, pipra ja sinepiga (seda vastavalt sinepi tugevusele, näiteks maheda sinepi puhul piisab ühest supilusikatäiest). Soovi korral võid sinna teisigi maitseaineid lisada, nagu köömned (mis tuleb enne potti viskamist pannil ära röstida) ja till.