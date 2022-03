PILDID ⟩ Linnakärast tüdinud? Suurupis on müüa imearmas suvekodu

Suvila alumisel korrusel on suur ja päikeseküllane elutuba, mille saab ahjuga ka jahedamal ajal mõnusalt soojaks kütta. Lisaks on siin esik, saun, duširuum, tualett ja köök. Korrus ülevalpool on kaheks liigendatud magamistuba, panipaik ja endisest rõdust kinni ehitatud puhketuba. Maja aiapoolsel küljel on katusealune terrass.