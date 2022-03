PILT SELGEKS ⟩ Mida võiks teada tagatisrahast üürilepingu sõlmimisel?

Millised õiguslikud alused ja kohustused kaasnevad tagatisraha kasutamisega elupinna üürimisel?

Millal tuleb tasuda tagatisraha?

Mis tagatisrahaga edasi saab?

Tagatisraha peab üürileandja hoiustama pangas oma varast eraldi vähemalt kohaliku keskmise intressiga, mis kuulub üürnikule ja suurendab tagatisraha (VÕS § 308 lg 2). Vastaval viisil hoiustamise kord tähendab eelkõige seda, et eluruumi üürileandja ei või tagatisraha kasutada, vaid vastav summa peab igal hetkel pangas olemas olema arvestades intresside raamatupidamislikku eristamise võimalust. Intressimääraks on vastavalt VÕS § 94 lg 1 kohaselt poolaasta kaupa Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär enne iga aasta 1. jaanuari ja 1. juulit, kui seaduses või lepinguga ei ole ette nähtud teisiti. Tagatisraha ja sellelt kogutud intress ei kuulu üürileandja pankrotivarasse ja sellele ei saa pöörata sissenõuet täitemenetluses üürileandja vastu (VÕS § 308 lg 4). Kui üürilepingus on kirjas, et tagatisrahalt intressi ei maksta, on tegu seadusega vastuolus oleva tingimusega ning kehtima jääks ikka seadusest tulenev regulatsioon. Samas on aga tavapärane, et eluruumide üürileandjad ei hoiusta saadud tagatisraha seadusest tuleneval viisil krediidiasutuses ja oma varast eraldi, ei arvesta ega maksa sellelt ka üürniku kasuks intressi. Hoiustamine on üürileandjale koormav, sest hoiuselt teenitud intress ei loo üürnikule reaalset väärtust, ega garanteeri tagatisraha väärtuse säilimist. Sellisel puhul – vastavalt eraõiguses toodud kohustuslikele normidele – kui ei teki poolte vahel vaidlusi, ei ole ka normi rikkumisel tagajärgi.