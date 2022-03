OMANIKE KESKLIIT ⟩ Välisriigi kodanike poolt kinnisvara omandamise piiranguid tuleb karmistada

Pärna sõnul on maa piiratud ressurss ning iga riik koosneb territooriumist. Eraomand loob demokraatliku riigi vundamendi ning omanikud on alati valmis oma riigi ning omandi eest seisma. Nõukogude võim keelas 1940. aastal just eraomandi ja natsionaliseeris kõik varad. Täna peame hoolikamalt vaatama, kellel me Eestimaad lubame omada, et me ei üllatuks nagu soomlased, kes avastasid oma sõjaväebaaside läheduses naaberriigi suunatud investeeringuid või nagu Londonist on naljahammaste sõnul saanud Londongrad.