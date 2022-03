Eestlased on rõduusku: mida teha, et paarilt ruutmeetrilt maksimum välja pigistada

Eesti inimesed on rõduusku. Erinevad uuringud näitavad, et üle 75 protsendi uue kodu ostjatest peab just rõdu olemasolu väga tähtsaks. Uuringud näitavad selgelt ka seda, et ruum, mis jääb väljapoole tube, mängib olulist rolli õnnelik olemises.

Bonava viis oma turgudel läbi uuringu, millest joonistus selgelt välja Eesti inimeste armastus õueala vastu. Valmidus naabritega ühist õueala omada on eestlastel oluliselt kõrgem (37 protsenti) kui naaberriikides (keskmiselt 20 protsenti). Seetõttu pole ka ime, et rõdud on teinud läbi uuestisünni.

Aastakümneid tagasi oli rõdu asjade ladustamiseks, paljud ehitasid oma rõdu üldse kinni, mis enamasti lõppes sellega, et saadi jahe lisanurk korterisse. Kuid ajad on muutunud ja rõdu on tõusnud taas au sisse ning muutunud kohaks, kus saab puhata, külalisi võõrustada ja katsetada taimekasvatust.

Bonava sisearhitekt Grete Laan kinnitab, et ka pisike rõdu annab korterile palju juurde, kui see on hubaselt sisustatud. Isegi kui sinu käsutuses on vaid 2-3 ruutmeetrit rõdupinda, tasub selle sisustamisele eraldi tähelepanu pöörata.

Alustada tuleks tema sõnul põrandast. Betoonpõrand tuleks katta laudise või terrassiplaatidega. Puit ja selle imitatsioon on jala all mõnus ning muudab õues asuva pinna justkui toa laienduseks. Materjali valimisel tasub meeles pidada, et tavaline immutatud laudis vajab pea iga suvi õlitamist, et põrand ilmastikule vastu peaks ja hea välja näeks. Komposiidiga seda muret pole. Grete Laan soovitab kasutada rõdudel laudise peal ka vaipa, mis lisab hubasust ja mugavust. Kindlasti tuleks kasutada spetsiaalselt välitingimustesse mõeldud vaipu. Need saab kergesti puhtaks raputada ja võib nii vihma kui ka päikesega välja jätta.

Enne kui rõdul istutamiseks läheb, tuleks kindlasti tähele panna, millisesse ilmakaarde rõdu avaneb. Läänepoolne rõdu on peamiselt poolvarjuline. Kõige rohkem on seal valgust õhtusel ajal. Selline rõdu sobib suuremale osale taimedest. Vaid väga palavat kliimat armastavad taimed ei tunne end läänepoolsel rõdul hästi.

Ka idapoolne rõdu on tingimustelt poolvarjuline. Kõige rohkem on seal valgust hommikupoolikul. Temperatuurilt võib see läänepoolsest rõdust pisut jahedam olla. Idapoolsel rõdul tunnevad end kõige paremini poolvarju armastavad taimed.

Lõunapoolne rõdu on kõige soojem ja päikesepaistelisem. Siin tunnevad end hästi kuiva ja kuuma kliima taimed, kuid siia võib istutada ka poolvarju armastavaid taimi. Keskpäevases kuumuses tuleks taimi otsese päikese eest varjata, sest lõõskav päike võib liiga teha ka kõige vastupidavamatele taimedele.

Põhjapoolsele rõdule paistab päike hommikul ja õhtul vaid väga lühikest aega. Seega tunnevad seal end kõige paremini varjulist kasvukohta ja osaliselt ka poolvarju armastavad taimed.