ARMSAD KAADRID ⟩ Pensionile läinud Hollandi kuninganna istutas mulda võõrasemasid ja paitas poni

Beatrix läks appi De Schaapskooi loomaaeda, aitamaks neil kevadtöid teha. Tegemist on Bilthoveni küla kogukonnakeskusega, mida koos ülal peetakse. Krapsakas daam näitas üles suurt initsiatiivi ja ei kohkunud ühestki tööst ära. Näpud läksid tal otse mulda! Ka ülemeelik poni printsessi ei pahandanud – vastupidi, tundub, et talle pakkus see lausa nalja.