Tee seda, kui tahad, et sinu orhidee kaua õitseks

Tuues orhidee koju, tuleb kiiresti tegutseda. Aega raisata lihtsalt ei ole. Pott, millesse taim surutud, on liiga väike. Kui hoida taime samas potis, milles ta poest koju tuli, siis võid mürki võtta, et see taim sureb ruttu. Ei lähe kaua, kuskil nädal kaks. Käitu targalt ja istuta taim suuremasse potti, mil on hea drenaaž.