Uued kodud saavad nutikad eestimaised ventilatsiooniseadmed

Tehingu maht on 48 kõrgtehnoloogilist seadet. «Meil on väga hea meel, et Eesti üheks mainekamaks ja trendikamaks kinnisvaraarendajaks hinnatud Liven on uude arendusse valinud just eestimaised nutikad ventilatsiooniseadmed. Usun, et meie innovaatilised ja energiasäästlikud seadmed loovad elanikele tervisliku elukeskkonna ja tõstavad nende elukvaliteeti,» lausus Airoboti juhatuse liige Heiki Aulik.