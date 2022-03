Miks kraanikauss tihti just akna all on?

Muidugi leidub kööke, kus kraanikauss ei ole akna all. Teoorias saab selle ju ükskõik mis kööginurka panna. Kuid põhjus, miks kraanikauss on enamasti just akna all, on igati loogiline.

Nõudepesumasinad on tänapäevane nähtus, minevikust me neid ei leia. Kõik nõud tuli puhtaks küürida kraanikausis ja see tegevus eeldab head nähtavust. Seega ongi enamik kraanikausse just akna alla või vähemalt selle lähedusse ehitatud. Kuna tänapäeval saab iga pimeda nurga valgustada elektri abil, on komme kraanikauss akna alla ehitada visa kaduma. Ja milleks? On ju tore pesta nõusid ja aknast välja vaadata.